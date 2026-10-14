الحرس الثوري الإيراني: هجوم أمريكي جديد محتمل وواشنطن ستندم على ردنا

قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، حسين محبي، إن شن الولايات المتحدة هجومًا جديدًا على إيران سيكون "غير منطقي"، لكنه لا يزال احتمالًا قائمًا.

وأوضح محبي، في تصريحات أدلى بها خلال برنامج تلفزيوني، الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يلجأ إلى شن هجوم جديد لحاجته إلى تحقيق مكسب قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.

وادعى أن بلاده مستعدة لاحتمال تعرضها لهجوم جديد، محذرًا من أن الولايات المتحدة ستتلقى ردًا "ستندم عليه".

وأضاف أن إيران استخدمت أسلحة من الأجيال القديمة خلال الحرب التي بدأت في 28 فبراير، لكنها تمتلك حاليًا منظومات أسلحة متطورة.

وفي تعليقه على ادعاءات مسئولين أمريكيين بوجود خلافات بين كبار المسئولين الإيرانيين، قال محبي إن هذه المزاعم "لا تعكس الحقيقة"، مضيفًا أنها تُطرح لتبرير إخفاق واشنطن في الحرب.

والثلاثاء، ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحثا احتمال شن هجوم جديد على إيران قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.

وفي 28 فبراير 2026، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، أسفرت ضربتها الأولى عن مقتل قادة بارزين، في مقدمتهم المرشد الأعلى علي خامنئي.