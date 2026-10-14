السعودية تدين افتتاح كولومبيا سفارة في القدس وتطالب بتحرك عاجل لوقف سياسات إسرائيل غير القانونية

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية إقدام الحكومة الكولومبية على افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يمثل مساسًا مباشرًا بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية السعودية، مساء الأربعاء، شدّدت المملكة على أن الخطوة تتعارض مع الموقف الدولي الراسخ بشأن الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس.

وجددت المملكة دعوتها للمجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى الاضطلاع بمسئولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية التي تهدف لفرض واقع جديد بالقوة، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم.

وأعلنت كولومبيا افتتاح سفارتها في القدس، اليوم الأربعاء، في خطوة دبلوماسية تأتي بعد استئناف العلاقات بين بوغوتا وإسرائيل في أغسطس الماضي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الخارجية الكولومبي عمر بولا إسكوبار، مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر.

وأعلن ساعر، في وقت سابق، أن افتتاح السفارة الكولومبية سيجعلها السفارة الأجنبية العاشرة في القدس، مضيفًا أن إسرائيل توصلت كذلك إلى اتفاق مع جمهورية الكونغو الديمقراطية بشأن افتتاح سفارة أخرى في المدينة لاحقًا.

وشهدت العلاقات الكولومبية الإسرائيلية تحولا واضحا مع وصول الرئيس اليميني دي لاسبيريا إلى السلطة، بعدما اتخذت الحكومة السابقة بقيادة بيترو موقفا منتقدا بشدة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ففي عام 2024، قطع بيترو العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، وقرر وقف صادرات الفحم إليها احتجاجا على الحرب على غزة ووصفها بأنها إبادة جماعية.

وكان هذا الموقف جزءا من توجه أوسع نحو جعل حقوق الإنسان محورا للسياسة الخارجية الكولومبية، وتعزيز استقلالية البلاد عن الولايات المتحدة.

لكن أبيلاردو دي لاسبيريا، الذي أدى اليمين الدستورية في أغسطس الماضي، تعهد خلال حملته الانتخابية بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل وتعزيزها على نحو غير مسبوق.

وبعد توليه الرئاسة، أعلن دي لاسبيريا استئناف العلاقات الدبلوماسية، وأبدى دعمه لإسرائيل، مؤكدا أنها صديق وحليف لكولومبيا.