رئيس الجزائر: نتمنى لبابا الفاتيكان مواصلة مسيرته في تعزيز الحوار والتفاهم بين الشعوب

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عبّر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء ، عن بالغ تأثره لنبأ دخول بابا الفاتيكان المستشفى لإجراء عملية جراحية، متمنيا له الشفاء العاجل ومواصلة لمسيرته في "خدمة تعزيز الحوار والتفاهم بين الشعوب".

كان الفاتيكان، أعلن أمس الثلاثاء، أن البابا ليو الـ14 خضع لعملية جراحية في روما استأصل خلالها الأطباء الفص السفلي من رئته اليمنى، وأكدت الفحوص النسيجية إصابته بالسرطان الغدي الرئوي.

ووجه الرئيس تبون اليوم رسالة إلى البابا ليو نشرتها الرئاسة الجزائرية جاء فيها: " تلقيت ببالغ التأثر والتعاطف نبأ دخول سماحتكم المستشفى لإجراء عملية جراحية، وإزاء هذه الوعكة الصحية، أتقدم إليكم بأصدق عبارات التضامن والاطمئنان".

وأضاف تبون: "وإذ أثمن جهودكم لنشر قيم السلام والتسامح عبر العالم، أرجو أن يستعيد سماحتكم عافيته في أقرب وقت، لمواصلة مسيرتكم في خدمة تعزيز الحوار والتفاهم بين الشعوب".

وكان البابا ليو قام بزيارة تاريخية إلى الجزائر في شهر أبريل الماضي.