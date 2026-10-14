بدأت في ألمانيا، اليوم الأربعاء، محاكمة ضابط سابق في الجيش الأوكراني على خلفية تدبيره لانفجارات تحت الماء ألحقت أضرارا بخطي أنابيب غاز "نورد ستريم" بين روسيا وألمانيا قبل أربع سنوات، في حادث يُعد أحد أكبر أعمال التخريب في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وأفاد المدعون بأن المشتبه به يواجه، في محاكمة يُتوقع أن تستمر شهورا، اتهامات بالتسبب في انفجار، وإلحاق أضرار بالممتلكات، وتعطيل مرفق عام، و"التواطؤ في جرائم حرب" باستهداف بنية تحتية مدنية.

ووفقا لقواعد الخصوصية الألمانية، لن يتم الكشف عن هوية المشتبه به في المحكمة سوى باسم "سيرهي كي" رغم أنه أن تم الكشف بصورة علنية عن اسمه الكامل وهو، سيرهي كوزنيتسوف، خلال إجراءات تسليمه في إيطاليا.

وقالت المحكمة إن أكثر من 100 ممثل لوسائل إعلام من أنحاء العالم، بما في ذلك بريطانيا والصين وفرنسا وأوكرانيا وروسيا، حصلوا على تصريح لتغطية القضية.

وتجمع محتجون مؤيدون لأوكرانيا خارج المحكمة ورفعوا لافتات حملت عبارات من بينها "روسيا دولة إرهابية"، مكتوبة باللون الأحمر، بينما كان المتقاضون يدخلون المبنى.