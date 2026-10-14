اتجاه لحظر عربات الخيول في سنترال بارك بنيويورك

ربما تصبح قريبا الجولات بالعربات التي تجرها الخيول في سنترال بارك في نيويورك سيتي وهي أحد المعالم السياحية في المدينة، شيئا من الماضي.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن عمدة نيويورك، زهران ممداني، ورئيسة مجلس المدينة، جولي مينين، وافقا على مشروع قانون من شأنه أن يلغي الجولات القائمة منذ فترة طويلة، وذلك بعد وفاة سائحة إثر سقوطها من على عربة في يونيو وشكاوى منذ فترة طويلة من نشطاء الرفق بالحيوان.

يشار إلى أن الحوادث المتعلقة بتلك الجولات متكررة .

وسوف يتم تطبيق الحظر على مراحل، مع بدء سريانه مطلع يونيو 2028. ويتعين موافقة مجلس مدينة نيويورك أولا على مشروع القانون.

ومن المتوقع إجراء تصويت نهاية الأسبوع المقبل وتردد أن مينين واثقة من الموافقة على مشروع القانون بأغلبية.

وكتب ممداني عبر منصة أكس في وقت متأخر أمس الثلاثاء: "صناعة العربات التي تجرها الخيول على وشك الانتهاء في نيويورك سيتي".

وأضاف: "سوف تتأكد إدارتنا من حماية العمال والملاك في هذه الصناعة وأن الأحصنة آمنة".

وتناقش نيويورك منذ سنوات حظير عمل العربات التي تجرها الجياد التي تجوب سنترال بارك منذ نحو قرنين ونصف.

وتحظى هذه الجولات بشعبية بين السياح، ولطالما دعا نشطاء الرفق بالحيوان إلى حظرها، حيث يقولون إن الخيول تعمل فوق طاقتها وتعيش في ظروف صعبة ويمكنها أن تتعرض للذعر بسهولة. ويرفض المشغلون هذه الاتهامات.