عواصف قوية تضرب مناطق شاسعة في اليونان

ضربت عواصف قوية مناطق شاسعة من اليونان، مما أسفر عن غمر الشوارع والمحال والمنازل بالمياه، وفقا لما ذكرته وسال إعلام يونانية اليوم الأربعاء.

كما انقطع التيار الكهربائى في جزيرتي سكياثوس وسكوبيلوس، في حين سقطت الكثير من الأشجار في إيوبويا. وفي جزيرة رودس، اضطر قطاع الإطفاء لإنقاذ سيدة من سيارتها عقب أن أحاطت بها مياه الفيضان.

وتم منع عبارات نقل الركاب من المغادرة لحين صدور إشعار آخر من الموانئ الرئيسية في لافريو وأثينا.

وقد أعلنت الحماية المدنية أعلى مستوى تحذير في مجموعة سبوراديس للجزر، وجزيرة كريت ومنطقة اتيكا حول العاصمة أثينا. كما طُلب من السكان عدم الخروج مالم يكن ذلك ضروريا. وواصلت الكثير من المدراس إغلاق أبوابها كإجراء احترازي.

وأفادت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع استمرار هبوب عواصف وهطول أمطار غزيرة خلال اليوم وحتي الليل في كريت.