مديرة صندوق النقد الدولي تحث أمريكا ودولا غنية أخرى على كبح جماح الديون لتخفيف الضغوط الاقتصادية العالمية

ذكرت مديرة صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة ودولا غنية أخرى تحتاج إلى معالجة بشكل عاجل لمستويات الديون العالمية المتزايدة التي تشكل عبئا ثقيلا على البلدان منخفضة الدخل وترهق النظام المالي العالمي.

وأضافت المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجيفا أنه على الرغم من أن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت وزعماء أمريكيين آخرين يعترفون أن العجز الفيدرالي والدين الوطني وصلا إلى مستويات مرتفعة للغاية، فإن مجرد محاولة تحقيق النمو للاقتصاد الأمريكي لإخراجه من الدين العام ، الذي يتجاوز 40 تريليون دولار، لن تكون كافية.

وأضافت في اجتماع الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك "في الصندوق، نعتقد أن النمو بالطبع، عامل مساعد ، لكن لا يمكن أن يحقق التعديلات اللازمة بسرعة كافية".

وتابعت "ليس هناك حل سحري" مشيرة إلى أن بعض الإجراءات الأخرى سيكون هناك حاجة إليها وأضافت "يتعين أن تمضوا قدما في اتجاه التشديد وتقليص العجز"