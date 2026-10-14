رئيسة وزراء إيطاليا: الاتفاق الأمريكي الروسي بشأن الديزل خيار محفوف بالمخاطر

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الأربعاء، إن الاتفاق بين الولايات ​المتحدة وروسيا بشأن إمدادات الديزل هو "خيار محفوف ‌بالمخاطر للغاية" ويتعارض مع الجهود المبذولة لإجبار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع أوكرانيا.

وأعلنت ​الولايات المتحدة وروسيا الأسبوع الماضي أنهما اتفقتا ​على أن تقوم موسكو في البداية بتوريد أكثر ⁠من 300 ألف طن من الديزل إلى ​الولايات المتحدة والأسواق العالمية، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وقالت ميلوني أمام البرلمان الإيطالي قبل قمة ​الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع، إن "نتيجة هذا القرار غير مؤكدة، بينما المخاطر واضحة".

وأضافت ميلوني، أنه "يمنح موسكو مشروعية في ظل استمرار سقوط قنابلها على ​المدن الأوكرانية، ويولد إيرادات جديدة لتمويل الحرب، ويضعف ​ضمنيا فعالية العقوبات".

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، أن الاتفاق سيخفض ‌أسعار ⁠الطاقة في الولايات المتحدة، وهو ملف يشكل مشكلة سياسية كبيرة لحزبه الجمهوري قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.

وذكرت ميلوني، أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ​يجب أن تعين "شخصية ​ذات سلطة" ⁠للتفاوض نيابة عن أوروبا فيما يخص الحرب الروسية الأوكرانية، دون استبعاد تفويض ​رسمي للترويكا الأوروبية التي تضم ألمانيا وفرنسا ​وبريطانيا.

وتابعت: "إذا ⁠كانت فرنسا وألمانيا وبريطانيا تعتقد أنها تستطيع أن تحقق نتائج أفضل بمفردها مما يمكننا تحقيقه جميعا ⁠معا، وحتى ​الآن هذا هو الخيار الذي ​اتخذته (تلك الدول)، فعلى الأقل ندعهم يفعلون ذلك نيابة عن الجميع ​وبتفويض رسمي".