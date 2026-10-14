رئيسة وزراء إيطاليا: الاتفاق الأمريكي الروسي بشأن الديزل خيار محفوف بالمخاطر

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الأربعاء، إن الاتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن إمدادات الديزل هو "خيار محفوف بالمخاطر للغاية" ويتعارض مع الجهود المبذولة لإجبار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع أوكرانيا.
وأعلنت الولايات المتحدة وروسيا الأسبوع الماضي أنهما اتفقتا على أن تقوم موسكو في البداية بتوريد أكثر من 300 ألف طن من الديزل إلى الولايات المتحدة والأسواق العالمية، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.
وقالت ميلوني أمام البرلمان الإيطالي قبل قمة الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع، إن "نتيجة هذا القرار غير مؤكدة، بينما المخاطر واضحة".
وأضافت ميلوني، أنه "يمنح موسكو مشروعية في ظل استمرار سقوط قنابلها على المدن الأوكرانية، ويولد إيرادات جديدة لتمويل الحرب، ويضعف ضمنيا فعالية العقوبات".
وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، أن الاتفاق سيخفض أسعار الطاقة في الولايات المتحدة، وهو ملف يشكل مشكلة سياسية كبيرة لحزبه الجمهوري قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.
وذكرت ميلوني، أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يجب أن تعين "شخصية ذات سلطة" للتفاوض نيابة عن أوروبا فيما يخص الحرب الروسية الأوكرانية، دون استبعاد تفويض رسمي للترويكا الأوروبية التي تضم ألمانيا وفرنسا وبريطانيا.
وتابعت: "إذا كانت فرنسا وألمانيا وبريطانيا تعتقد أنها تستطيع أن تحقق نتائج أفضل بمفردها مما يمكننا تحقيقه جميعا معا، وحتى الآن هذا هو الخيار الذي اتخذته (تلك الدول)، فعلى الأقل ندعهم يفعلون ذلك نيابة عن الجميع وبتفويض رسمي".