مقتل شخصين على الأقل وإصابة 5 في إطلاق نار بعد مراسم تأبين بجنوب أفريقيا

أفادت شرطة جنوب إفريقيا بأن شخصا مسلحا أطلق النار على مجموعة من المشيعين أثناء مغادرتهم مراسم تأبين لسياسية محلية، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء (بالتوقيت المحلي)، ما أسفر عن مقتل رجلين على الأقل وإصابة خمسة آخرين.

وذكرت الشرطة أن واحدا، على الأقل، من المصابين في واقعة إطلاق النار التي شهدتها بلدة "كاتليهونج" بجنوب شرق جوهانسبرج، طفل، وقالت إن المشتبه به في إطلاق النار قيد الاحتجاز حاليا بعدما سلم نفسه.

وأوضحت الشرطة في بيان، أن فريق عمل معني بجرائم القتل ذات الدوافع السياسية، يقوم بالتحقيق في الواقعة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن القتيلين كانا عضوين في رابطة الشباب التابعة لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي، وهو أكبر الأحزاب في برلمان جنوب أفريقيا.

وأفادت التقارير بأن مراسم التأبين التي حضرها الاثنان كانت لقيادية محلية في الحزب، تم قتلها رميا بالرصاص هذا الشهر، في جريمة يشتبه في أنها ذات دوافع سياسية.