ألمانيا: محامو ضابط أوكرانى سابق يطالبون بإسقاط تهم تدبيره تفجيرات خطى أنابيب نورد ستريم

طالب محامو ضابط سابق في الجيش الأوكراني بإسقاط التهم الموجهة إليه بإلحاق أضرار بخطي أنابيب غاز "نورد ستريم" جراء تفجيرات وقعت قبل أربع سنوات، وذلك في اليوم الأول من محاكمته في هامبورج بألمانيا.

وتختص المحاكمة، التي بدأت اليوم الأربعاء في هامبورج، بالنظر في قضية التفجيرات التي ألحقت أضرارا بخطي أنابيب غاز "نورد ستريم" بين روسيا وألمانيا، في حادث يُعد أحد أكبر أعمال التخريب في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

ويواجه سيرهي كوزنيتسوف، البالغ من العمر 50 عاما، اتهامات بالتسبب في انفجار، وإلحاق أضرار بالممتلكات، وتعطيل مرفق عام، و"التواطؤ في جرائم حرب" باستهداف بنية تحتية مدنية.

ودفع محاموه بأنه لا يزال جنديا في الخدمة الفعلية، وأن القانون الأوكراني يلزمه، تبعا لذلك، بعدم الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بخدمته، لأسباب تتصل بالسرية المرتبطة بالأمن القومي.