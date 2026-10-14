الذكاء الاصطناعي يغير معايير التوظيف في ألمانيا

يغير الذكاء الاصطناعي المعايير التي تعتمد عليها إدارات الموارد البشرية في تقييم طلبات التوظيف في ألمانيا، وفقا لاستطلاع أجرته منصة الوظائف "إنديد".

ورصد الاستطلاع تراجعا في أهمية خطابات التقديم، إلا أن المستندات التي يُنشئها الذكاء الاصطناعي قد تصبح أيضا سببا لاستبعاد المتقدمين.

وفي الوقت نفسه، تلجأ الشركات نفسها بصورة متزايدة إلى الإجراءات الآلية للتعامل مع العدد المتزايد من طلبات التوظيف، وفقا لنتائج الاستطلاع الذي شمل مسؤولي التوظيف في 300 شركة. غير أن محدودية عدد المشاركين تعني أنه لا يمكن تعميم النتائج بسهولة على جميع الشركات الألمانية.

وأفاد 56% من المشاركين، بحسب بيانات "إنديد"، بزيادة عدد طلبات التوظيف لكل وظيفة معلن عنها مقارنة بالعام الماضي، فيما تحدث 21% عن زيادة كبيرة. ويقدر مسؤولو التوظيف في المتوسط أن نحو ثلث طلبات التوظيف الواردة يُعد بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

وينعكس ذلك على تقييم مستندات التوظيف، إذ يرى 54% من المشاركين أن خطابات التقديم أصبحت أقل دلالة مما كانت عليه في السابق. كما تراجعت قيمة الصياغات المستخدمة في السير الذاتية لدى 46% من المشاركين، والإجابات المكتوبة في استمارات التوظيف لدى 43%، والمهام الاختبارية التي يُطلب من المتقدمين إنجازها في المنزل لدى 33%. وأفاد 41% بأنهم يستبعدون مباشرة طلبات التوظيف التي يتضح أنها كُتبت بالكامل باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وفي الوقت نفسه، لا يتوفر لدى كثير من إدارات الموارد البشرية، بحسب الاستطلاع، الوقت الكافي لفحص الطلبات بدقة. وقال 35% من المشاركين إنهم يخصصون دقيقة واحدة على الأكثر للفحص الأولي. وأفاد 42% بأنهم يستخدمون رسميا برامج أو تقنيات الذكاء الاصطناعي لإجراء الاختيار الأولي، حيث تُستبعد بعض الطلبات أحيانا من دون أن يراجع أي شخص القرار.

ومن بين المشاركين الذين يستخدمون أدوات تقنية للفرز الأولي، أقر 11% بأن طلبات التوظيف التي تُستبعد آليا لا تخضع لمراجعة بشرية قبل إرسال الرفض، رغم أن ذلك محظور رسميا.

وتستند النتائج إلى استطلاع أجرته شركة أبحاث السوق "سينسوس وايد" بتكليف من منصة "إنديد"، وشمل 300 مسؤول عن التوظيف. وتعكس النتائج تقييمات المشاركين، ولا تمثل مسحا شاملا ممثلا لسوق العمل الألمانية بأكملها.