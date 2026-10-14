تأجيل بطولة الملوك الستة للتنس في السعودية بسبب قصف الحوثيين

أعلن موسم الرياض اليوم، الأربعاء، تأجيل النسخة الثالثة من بطولة الكبارة الستة العالمية للتنس«Six Kings Slam»، إلى 27 ديسمبر المقبل، بدلًا من أكتوبر الجاري؛ بسبب الأحداث الجارية في المملكة.

وكان من المقرر أن تجرى منافسات البطولة لمدة ثلاثة أيام بدءًا من 21 حتى 24 أكتوبر الجاري، قبل أن يتم تأجيلها رسميًا إلى الفترة من 27 إلى 30 ديسمبر المقبل.

وتشهد المملكة العربية السعودية مخاوف أمنية كبيرة عقب الهجمات الأخيرة من جماعة الحوثي، حيث أسفر الهجوم على مطار الرياض الدولي يوم السبت الماضي عن مقتل ما لا يقل عن 12 شخصا ​وإصابة أكثر من 300 آخرين.

وأوضح موسم الرياض في بيان رسمي أن التأجيل يأتي في إطار المراجعة المستمرة للترتيبات المتعلقة بالبطولة، والتنسيق مع الأطراف المعنية بها، بما يضمن تقديم تجربة رياضية تواكب تطلعات الجماهير وتعكس مكانة البطولة العالمية.

وأضاف البيان: «يأتي هذا القرار انطلاقًا من حرص موسم الرياض على تقديم أحداث رياضية وفق أعلى المعايير، وبعد دراسة التحديات التنظيمية واللوجستية المرتبطة بتنظيم البطولة، وما قد يترتب عليها من تأثير في جودة التجربة المقدمة للجمهور».

وأعرب موسم الرياض عن تقديره لجميع اللاعبين والشركاء، وللجماهير من عشاق التنس من داخل السعودية وخارجها، على اهتمامهم المستمر، مؤكدًا التزامه بتقديم تجارب رياضية عالمية المستوى تلبي تطلعات الجمهور، ومواصلة الاستعدادات لاستضافة البطولة في موعدها الجديد، بما يضمن تقديم التجربة المرتقبة بالشكل المأمول.

وأعلن موسم الرياض في يوليو الماضي عن تنظيم بطولة Six Kings Slam ضمن فعاليات موسم الرياض 2026، خلال الفترة من 21 إلى 24 أكتوبر الجاري، بمشاركة ستة من أبرز نجوم التنس العالميين، يتقدمهم الإيطالي يانيك سينر، حامل لقب النسختين السابقتين، إلى جانب الإسباني كارلوس ألكاراز، والصربي نوفاك ديوكوفيتش، والألماني ألكسندر زفيريف، والأمريكي تايلور فريتز، فيما تشهد النسخة الثالثة الظهور الأول للأسترالي أليكس دي مينور في البطولة.

وتجرى البطولة بنظام خروج المغلوب، ويتأهل الفائز في كل مواجهة إلى الدور التالي حتى المباراة النهائية، مع إجراء مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع.

في سياق متصل هددت الهجمات بتعطيل الأنشطة الرياضية في المملكة، إذ قالت أيضا الجولة الآسيوية للجولف إنها ​تتابع الوضع الأمني ​قبل انطلاق بطولة ⁠السعودية الدولية في الرياض الشهر المقبل.

كما تستعد السعودية لاستضافة كأس آسيا لكرة القدم للمرة الأولى في عام 2027، في ​اختبار مهم قبل استضافتها كأس العالم 2034.

وتستضيف المملكة أيضا ​بطولة العالم للرياضات ⁠الإلكترونية التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، في جدة خلال الفترة من 16 إلى 25 أكتوبر.

إلا أن الاتحاد الياباني لكرة القدم قال إنه لن ⁠يشارك ​بعد تقييم شامل للوضع الراهن في الدولة ​المضيفة والمعلومات المتاحة بشأن السلامة والأمن، وأكد الاتحاد الأسترالي لكرة القدم أن فريقه الأمني يراقب الوضع.