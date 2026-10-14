الجيش اليمني: تنفيذ 2309 عمليات استهداف ضمن «فجر اليمن»

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الأربعاء، تنفيذ 2309 عمليات استهداف ضمن عملية «فجر اليمن»، مشيرة إلى أن تقديراتها الميدانية تفيد بتحييد نحو 1250 عنصرًا من جماعة الحوثي، وتدمير وإعطاب أكثر من 460 آلية وعربة ووسيلة عسكرية.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، ماجد النزيلي، في بيان، إن «القوات طوّرت أعمالها الهجومية في جبهات ومحاور قتال مختلفة، باستخدام الطيران الحربي والطيران المسيّر ومدفعية الميدان والراجمات ووحدات القناصة»، بحسب موقع قناة الشرق الإخبارية السعودية.

وأضاف أن «الجهد النيراني أسهم في تفكيك دفاع الحوثيين، وإسكات مصادر النيران، وشلّ مراكز القيادة والسيطرة، وعزل المواقع الأمامية، وضرب التحشيدات والاحتياطيات ووسائط الإمداد، وتهيئة الظروف لاقتحام التحصينات وتوسيع نطاق الاختراق والتقدم».

وفي تعز، قال النزيلي، إن «الضربات الجوية المركزة والكمائن المحكمة تواصل استهداف أرتال جماعة الحوثيين وتعزيزاتها، واستنزاف قدراتها، وإفشال محاولاتها لتعويض خسائرها وإعادة تنظيم قواتها».

وفي وقت سابق، ذكرت الحكومة اليمنية أن «عملية فجر اليمن تمثل مرحلة جديدة في مسار استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء سيطرة جماعة الحوثي».

وأشارت إلى أن «إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي انطلاق العملية جاء في إطار مسئولياته الدستورية والقانونية لحماية المواطنين وصون سيادة البلاد».

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، إن «العملية تهدف إلى استكمال تحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية وصولًا إلى العاصمة صنعاء، وإنهاء دوامة الحرب واستعادة الأمن والاستقرار والسلام في اليمن والمنطقة».