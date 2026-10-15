النائب فريدي البياضي: الثبات في مركز متدن بمؤشر مدركات الفساد ليس أمرا إيجابيا

قال الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، إن الثبات في مركز متدنٍ بمؤشر "مدركات الفساد" ليس أمرًا إيجابيًا، والمفترض أن نتحرك منه إلى مراكز أفضل، خاصة أن مصر سبق أن حققت نتائج أفضل بكثير، مشيرًا إلى تقدمه بطلب إحاطة يطالب الحكومة بكشف حساب عن نتائج استراتيجيات مكافحة الفساد.

وأضاف "البياضي" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامي رامي رضوان، على القناة الأولى، أمس الأربعاء، أن مصر بدأت في عام 2012 من المركز 118 في مؤشر مدركات الفساد، برصيد 32 نقطة من 100، ثم تقدمت إلى المركز 114 في عام 2013، وصولًا إلى المركز 94 في عام 2014، وهو أفضل مركز حققته، برصيد 37 نقطة، قبل أن تتراجع تدريجيًا إلى المركز 130 في عام 2024، وتستقر عنده خلال العام الجاري.

وتابع أن الهدف هو أن تتقدم مصر، وأن هذا التراجع هو السبب وراء طلب الإحاطة الذي تقدم به، مشبهًا الفساد بالسرطان الذي يلتهم أي تقدم أو تنمية تتحقق، مضيفًا أن هناك فارقًا بين بذل الحكومة جهودًا وإطلاق مبادرات ووجود أجهزة تعمل على مكافحة الفساد، وبين عدم رؤية نتائج ملموسة.

وأشار إلى أنه طلب مناقشة هذا الملف للوقوف على مدى فاعلية الجهود الحكومية في مكافحة الفساد، مضيفًا أن منظمة الشفافية الدولية التي تقيم مؤشر مدركات الفساد تستعين بـ13 مصدرًا دوليًا.

وتقدم "البياضي" بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن استمرار تراجع مصر في مؤشر مدركات الفساد العالمي، مطالبًا الحكومة بتقديم كشف حساب واضح عن نتائج استراتيجيات مكافحة الفساد، والأموال العامة المستردة، والإجراءات المتخذة لمحاسبة المسئولين عن وقائع الفساد وإهدار المال العام.

وأوضح في طلبه أن أحدث تقرير صادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2025 كشف عن استمرار مصر في المركز 130 عالميًا من بين 182 دولة وإقليمًا، بدرجة 30 نقطة فقط من أصل 100، دون أي تحسن عن العام السابق.