متحدث الخارجية: هناك خطوط حمراء ومبادئ أساسية تحكم الموقف المصري الداعم لوحدة السودان ودولته الوطنية

قال السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن التنسيق المصري السوداني بشأن الأوضاع في السودان يجري على أعلى مستوى وبأسرع وتيرة، وذلك في إطار التواصل المستمر بين البلدين، بما يشمل اللجان المشتركة النوعية والعلاقات المتشعبة، فضلًا عن الروابط التاريخية والشعبية التي تجمع الشعبين.

وأضاف "زكي" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامي رامي رضوان، على القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أن التنسيق المصري السوداني دائم ومستمر، مؤكدًا أن موقف مصر تجاه السودان يستند إلى مبادئ أساسية وخطوط حمراء سبق أن أعلنتها القيادة السياسية المصرية بوضوح في أكثر من مناسبة.

وتابع أن هذه المبادئ تشمل الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه واستقراره، ومساندة الدولة الوطنية ودعم مؤسساتها، ورفض مساواتها بالتنظيمات المسلحة الأخرى الخارجة على القانون.

وأعرب عن أمله في أن يشهد السودان تحسنًا في مساره خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الحل يجب أن يتحقق بأيدٍ وملكية سودانية، وفقًا للموقف الذي تؤكد عليه مصر باستمرار.

وكان السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، قال إن الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، أجرى اتصالًا هاتفيًا مع محيي الدين سالم، وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني، تناول عمق العلاقات المصرية السودانية والروابط التاريخية والأخوية الراسخة بين شعبي وادي النيل، مؤكدًا اتفاق الجانبين على مواصلة العمل لتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين، في ضوء مخرجات اللقاء الأخير الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي والفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بمدينة العلمين.