أحمد موسى: الرئيس السيسي عمل كل خير للناس وللبلد وهو مش عايز حاجة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم يطلب خوض انتخابات الرئاسة بعد ثورة الثلاثين من يونيو، والجميع شهود على ذلك.

وأضاف خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر "صدى البلد" أن كل الناس كانت تطالب بترشحه لخوض انتخابات الرئاسة، بما في ذلك من اتخذوا مسارا مغايرا.

وأشار إلى استجابة الرئيس السيسي حينها لنداء الشعب، قائلا: "الرئيس السيسي، كان يتولى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي في مصر، لكن الشعب نادي، علشان مننساش، ولما يجيلنا أزمة ننسى كل حاجة اتعملت، أو أي حد وقف قدام العالم كله".

وكشف "موسى" عن شعوره أثناء الاستماع إلى كلمة الرئيس السيسي، خلال الندوة التثقيفية الـ 44 للقوات المسلحة، قائلا: "لا أخفيكم سرًا وإحنا قاعدين في القاعة، والرئيس السيسي بيقول الكلام، تحس أنك تتضايق، لأن هذا الرجل عمل كل خير للناس وللبلد، وهو مش عايز حاجة".

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يتحدث عن نفسه، بل يؤكد دائمًا أن مصر هي التي تهمه وليس شخصه، متسائلا عن عدد من يفعلون ذلك.

وأشار إلى أن خوف الرئيس ينصب على مصر وعلى المواطنين أنفسهم، مؤكدا أن حديث الرئيس المتواصل في كل الأوقات عن الشعب المصري بوصفه الأساس في كل شيء.

وشدد أنه "لا يوجد شيء أبدًا يوقف أي عبث أو فوضى أو محاولات تآمر تحدث عنها الرئيس اليوم إلا الشعب، بعد المولى سبحانه وتعالى".

وأكد أن الوقفة والسند والدعم تكون للدولة وليس لشخص الرئيس، موضحا أن "الرئيس لم يطلب من أحد أن يدعمه، وهو لا يحتاج إلى دعم أحد"، ولكن دعم الشعب في النهاية لمصلحة هذا الوطن.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، الندوة التثقيفية الرابعة والأربعين بعنوان "وطن الأبطال"، بمُناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك بمركز الصفوة للمؤتمرات الدولية بالأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الجديدة.

وأشار الرئيس السيسى، إلى أن "للدولة دستورًا وافقنا عليه، ولن يمسه أحد"، مشدداً على ضرورة ألا يعبث أحد بعقول المصريين