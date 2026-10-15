أعلنت وزارة الصحة والسكان فحص 24 مليونًا و660 ألفًا و107 مواطنين على مستوى الجمهورية، ضمن المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، منذ إطلاقها في سبتمبر 2021 وحتى الآن.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن المبادرة تُنفذ من خلال 3601 وحدة للرعاية الأولية بجميع محافظات الجمهورية، وتستهدف المواطنين فوق سن الأربعين، إلى جانب الشباب من سن 18 عامًا ممن لديهم عوامل خطر أو تاريخ مرضي مرتبط بالأمراض المزمنة، بهدف الاكتشاف المبكر للأمراض وتقديم رعاية صحية متكاملة مجانًا.

وأضاف أن المبادرة تشمل إجراء فحوصات لقياس ضغط الدم، ومستويات السكر العشوائي والتراكمي، ونسب الدهون، ووظائف الكلى، ومؤشر كتلة الجسم، إلى جانب تقديم جلسات للتوعية الصحية وبرامج للمتابعة الدورية.

وأشار إلى أن المصابين يحصلون على الأدوية الشهرية مجانًا، فيما تُحال الحالات التي تحتاج إلى تدخل متخصص إلى المستشفيات على نفقة الدولة.

وأكد عبد الغفار أن المبادرة تعتمد على أحدث الإرشادات العلمية المشتركة مع منظمة الصحة العالمية، مع استمرار تدريب الأطقم الطبية لضمان دقة الفحوصات وسرعة إحالة الحالات التي تستدعي تدخلًا طبيًا متخصصًا، بما يحقق التكامل بين خدمات الرعاية الصحية الأولية والمتقدمة.

ودعا المتحدث الرسمي المواطنين، خاصة المصابين بارتفاع ضغط الدم أو السكري، أو الذين لديهم تاريخ عائلي مع الأمراض المزمنة، إلى التوجه لأقرب وحدة للرعاية الأولية للاستفادة من خدمات المبادرة مجانًا.

وشدد على أن الكشف المبكر يمثل وسيلة مهمة للحد من المضاعفات الصحية، مؤكدًا أن صحة المواطنين تأتي على رأس أولويات الدولة.