قال خالد الشحات، المواطن الذي عثر على بقايا تمثالين ملكيين ضخمين أحدهما لرمسيس الثاني، فيما يُرجح أن يعود الآخر إلى الملك نفسه، إنه تم تكريمه تقديرًا لأمانته وتصرفه الصحيح بعد العثور على القطع الأثرية.

وأضاف "الشحات" عبر مداخلة هاتفية على قناة الشمس 2، أن شريف فتحي وزير السياحة والآثار شكره، وأكد له أنه اتخذ التصرف السليم، كما أهداه وزوجته رحلة عمرة، معربًا عن سعادته بهذا التكريم، قائلًا: “ودي أحسن من أي حاجة، وأنا حاسس بفرحة البلد، ده كفاية عليا”.

وأكد على أهمية الالتزام بالطريق الصحيح وعدم الانسياق وراء التصرفات المخالفة، قائلًا: “الطريق السليم مفيش أحسن منه”، متحدثًا عن الأهمية التاريخية للكشف الأثري، موضحًا أن وجود معبد إيزيس في المنطقة، الذي يرجع إلى الأسرة الثلاثين، يثير تساؤلات بشأن وجود تماثيل ملكية في هذا الموقع، مضيفًا أن هذا الكشف قد يسهم في تغيير بعض المفاهيم التاريخية السابقة.

وتابع أن هذا الكشف قد يفتح المجال أمام إعادة النظر في معلومات وتفسيرات قيلت من قبل، في ضوء ما ستكشف عنه الدراسات والفحوص الأثرية.

واستكمل أن شعوره بفرحة المواطنين وتقديرهم له يمثلان مصدر سعادة كبيرًا، مشددًا على أن اتخاذ القرار الصحيح والتعامل بأمانة مع الآثار التي عثر عليها هو الأهم.

وتوجه شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أمس الأربعاء، إلى قرية بهبيت الحجارة بمحافظة الغربية لتكريم المواطن خالد الشحات خليل؛ تقديرًا لأمانته وحرصه على الإبلاغ عن عثوره على كتلة حجرية أثرية في قطعة أرض يمتلكها أمام منزله، كما أهداه وزوجته شهادة تكريم ورحلة عمرة.

ومن جهته، كشف الدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن الاكتشاف الأول عبارة عن رأس ضخمة لتمثال الملك رمسيس الثاني يصل ارتفاعها إلى نحو 1.60 متر، ويظهر الملك فيها متوجا بالتاج المزدوج الذي يرمز إلى توحيد مصر العليا والسفلى.

كما جرى العثور على بقايا الجزء العلوي من عمود الظهر الخاص بالتمثال، والذي يحمل نقشا باللقب الحوري للملك "حر كا نخت مري ماعت".

وأضاف أن الاكتشاف الثاني يتمثل في الجزء الأكبر من تمثال ملكي يبلغ طوله نحو 2.40 متر، يُرجح أنه يخص الملك رمسيس الثاني أيضا، وقد فقد ساقيه وقاعدته، ويبدو عليه غطاء الرأس الملكي المعروف بـ"النمس"، مع غياب جزء من أعلاه.