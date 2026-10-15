هيئة موانئ سنغافورة تدين هجومين على سفينتين مسجلتين في سنغافورة في مضيق هرمز

أدانت هيئة الموانئ في سنغافورة هجومين على سفينتين مسجلتين في سنغافورة خلال عبورهما مضيق هرمز، ووصفتهما بأنهما "غير مبررين واستفزازيان، وينتهكان القانون الدولي".

وأعلنت الهيئة،اليوم الأربعاء، غرق سفينة حاويات بعد إصابتها بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز.

وذكرت الهيئة، في بيان، أن السفينة "جي إف إس برايد" المسجلة في سنغافورة تعرضت لأضرار واندلعت فيها النيران قبل أن تغرق، مشيرة إلى أنه تم إجلاء جميع أفراد طاقمها البالغ عددهم 21 شخصا بسلام، دون تسجيل أي إصابات.

وذكرت خدمة تتبع السفن "فيسل فايندر" أن السفينة كانت متجهة إلى ميناء الفجيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما تعرضت سفينة ثانية مسجلة في سنغافورة، وهي "جي إف إس جيسيل"، للإصابة بمقذوف مجهول أثناء عبورها المضيق.

وأوضحت الهيئة أن السفينة تعرضت لأضرار في هيكلها لكنها تمكنت من الوصول إلى ميناء آمن بقوتها الذاتية، مؤكدة سلامة جميع أفراد طاقمها البالغ عددهم 22 شخصا وعدم تعرضهم لأي إصابات.