قال مصطفى إسماعيل، نائب رئيس هيئة السلع التموينية بوزارة التموين، إن التعامل مع الملف المالي هو "تعامل حاسم ودقيق جدًا"، يرتكز على تعاون وتنسيق دائم بين وزارة المالية ووزارة التموين وجهاز "مستقبل مصر" بصفته الجهة التي تشتري.

وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر "dmc"، أن وزارة المالية تصدر مع وزارتي الزراعة والتموين مذكرة مشتركة لتحديد سعر القمح المحلي، لافتًا إلى أن هذا السعر يكون ناتجًا عن تكاليف الزراعة، ومستويات الأسعار العالمية السائدة، ومستويات السوق المحلي.

وأشار إلى أن سياسة تشجيع المزارع أسفرت عن زيادات في الإنتاج والزراعة والتوريد "بما يفوق نسبة 20% من عام لآخر"، متوقعا تحقيق رقم "5.5 أو 6 ملايين طن توريدات" من القمح، في حال استمرار الوضع على الوتيرة نفسها خلال العام المقبل.

وأوضح أن ذلك يعني أن قرابة "75% من مشكلة القمح كملف كبير جدًا وشائك ستكون في طريقها للحل".

ورد على تساؤل الإعلامي أسامة كمال، حول سبب تضاؤل حجم رغيف الخبز، قائلا إن وزن رغيف الخبز يُحدد وفقًا لتوجيهات وقرارات معينة، ويبلغ حاليًا "90 جرامًا".

وأشار إلى أن الأوزان في شريحة المخابز الحرة تقل قليلا عن 80 أو 70 أو 60 جرامًا، مؤكدا أن "الفكرة كلها رقابية".

ولفت إلى أن الدور الرقابي في وزارة التموين تطور بشكل كبير جدًا ليصبح دورًا رقميًا أيضًا، من خلال تطبيق ما يُسمى "كارت المفتش" الذي يمكن مفتش التموين من التحقق بالشكوى ورصدها ومنع أي نوع من أنواع التلاعب أو المشكلات التي كانت تعتري الرقابة التموينية في عصور سابقة.