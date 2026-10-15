قال الدكتور أحمد رزق، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، إن تكلفة استخدام الطاقة الشمسية قد تكون مرتفعة في البداية، غير أنها على المدى الطويل أفضل.

وشدد خلال مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي إم مسي" المذاع عبر "dmc"مساء الأربعاء، على أهمية دور البنوك لمعالجة مسألة السيولة، موضحا أن البنك الزراعي "يمنح قروضًا بفوائد بسيطة" لمن يرغب في تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية.

وأكد أن هذه القروض متاحة لمن يطلبها، مضيفا أن النظر إلى التحول للطاقة الشمسية في البداية بوصفه "مشكلة كبيرة" سيؤدي إلى عدم الإقدام عليها، متوقعا أن تؤدي زيادة إنتاجية ألواح الطاقة الشمسية مع الإقبال إلى انخفاض التكلفة، لا سيما أن استخدام الطاقة النظيفة يمثل اتجاهًا عالميًا يتجه إليه الجميع اليوم.



وطمأن المصريين بشأن الوضع الأمن الغذائي في كل المحاصيل الزراعية، موضحا أن المساحة المحصولية للقمح شهدت طفرة لتصل إلى 3.7 ملايين فدان مقارنة بـ 2.9 مليون فدان خلال 2014، بينما زادت الإنتاجية المحلية للقمح لتصل إلى 11 مليون طن مقارنة بـ 7.5 ملايين طن قبل 10 سنوات.

ونوه أن معدلات توريد القمح سجلت مستويات "غير مسبوقة"، ليصل التوريد 5 ملايين طن قمح إلى صوامع وزارة التموين، بينما توجد الكمية المتبقية لدى المزارعين الذين يقوم جزء منهم بعمليات الطحن والخبز في المنازل.

وأوضح أن زيادة الإنتاج المحلي أدت إلى تراجع استيراد القمح هذا العام، مشيرا إلى توافر باقي السلع الغذائية في الأسواق، مع وجود ارتفاع أو انخفاض نسبي في الأسعار، وفقا للمواسم الزراعية المختلفة.