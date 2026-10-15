قال الفنان محمد فؤاد، عن تقديمه أغنية "بالصوت والصورة"، ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ44 للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ53 لانتصارات حرب أكتوبر: "هنفضل نغني من قلبنا جامد لغاية آخر يوم في حياتنا"، مؤكدًا استعداده الدائم للوقوف بجانب بلده، مضيفًا: “هفضل عند الطلب، هتلاقوني واقف جندي زي أي حد واقف في البلد دي مخلص لها”.

وتابع “فؤاد” عبر برنامج "90 دقيقة"، على قناة المحور، أمس الأربعاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منتبه لمحاولات التضليل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، التي تستهدف التأثير على عقول الناس، معتبرًا أن خطورة الأمر تكمن في أن القائمين على هذه المحاولات يحاولون الظهور بصورة طبيعية، وكأنهم أشخاص يحبون البلد ويخافون عليها، ما يدفع بعض الناس إلى تصديقهم.

وأضاف أن رسالة الرئيس هي تنبيه المواطنين لما يُنشر، مؤكدًا أن مصر لا تزال داخل دائرة الخطر، وأن ما تنعم به من أمان واستقرار هو فضل من الله، إلى جانب جهود كبيرة يبذلها كثيرون للحفاظ على استقرار البلاد.

واستكمل أن فضل الله وتسديده لخطوات إنسان صالح يحب الدولة ويخاف عليها وهو الرئيس أمر لا يمكن إنكاره، داعيًا الله أن يبارك فيه.

وشدد على ضرورة أن يستعيد المواطنون ذاكرتهم بشأن الأوضاع التي مرت بها الدولة، قائلًا: “البلد دي كانت رايحة في دهليز ولا حد كان يعرف آخره إيه”، مؤكدًا أنه عاهد الله على مواصلة دعم بلده دون كلل أو ملل.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، الندوة التثقيفية الـ44 للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ53 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وجاءت الندوة في إطار حرص القوات المسلحة على إحياء ذكرى نصر أكتوبر العظيم، واستعراض بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة الذين سطروا ملحمة وطنية خالدة في تاريخ مصر، تأكيدًا لقيم الانتماء والولاء للوطن.