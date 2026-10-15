الري: إعادة استخدام مياه المصارف الزراعية تغطي عجزا مائيا 23 مليار متر مكعب سنويا

قال المهندس محمد عمر مكرم، مساعد وزير الموارد المائية والري للمشروعات الكبرى والرقمنة، إن إجمالي الموارد المائية لجمهورية مصر العربية يصل إلى حوالي 65 مليار متر مكعب سنويًا، متضمنة حصة نهر النيل التاريخية البالغة 55.5 مليار متر مكعب، إلى جانب المياه الجوفية العميقة غير المتجددة، ومياه تحلية البحر، وأمطار الساحل الشمالي.

وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر "dmc"مساء الأربعاء، أن حصة مصر التاريخية ثابتة من نهر النيل تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، و"ستظل إلى الأبد"، لافتا إلى السحب بكل حرص من المياه الجوفية غير المتجددة، لتلبية احتياجات التنمية مع وضع محاذير للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

ونوه أن إجمالي مياه تحلية البحر، يبلغ نحو 650 مليون متر مكعب مع مخطط لزيادتها بالتعاون مع وزارة الإسكان، مشيرا إلى أنها تُستخدم حاليًا لمياه الشرب، بينما توجد تجارب واختبارات لتوسيع استخدامها في الزراعة.

ولفت إلى أن مياه الأمطار في الساحل الشمالي تقدر بحوالي 1.3 مليار متر مكعب سنويًا، مشيرا إلى تغير الشريط المطري وحركته مكانيًا بين الجنوب والشمال، مع زيادة حدة العواصف.

وأضاف أن إجمالي الاستخدامات يبلغ نحو 88.5 مليار متر مكعب سنويًا، تنقسم إلى مياه الزراعة بحوالي 68 مليار متر مكعب، ومياه الشرب 12.5 مليار متر مكعب، إلى جانب استخدامات بيئية وأخرى.

وأشار إلى الاعتماد على عملية "إعادة الاستخدام لمياه المصارف الزراعية وخلطها بنسب آمنة مع الترع الموجودة، لتغطية العجز بنحو 23 مليار متر مكعب"، منوها أن المحاصيل التي يتم استيرادها من الخارج لعدم توافر الموارد المائية الكافية لزراعتها محليًا، تحتاج إلى 34.5 مليار متر مكعب سنويًا.