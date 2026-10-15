قال الطفل جان رامز، إنه أجرى بروفات كثيرة استعدادًا للمشاركة في فعاليات الندوة التثقيفية الـ44 للقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، التي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفًا أن الحديث أمام الرئيس والجمهور كان فخرًا وشرفًا كبيرًا له.

وتابع عبر برنامج "90 دقيقة"، على قناة المحور، أمس الأربعاء، أنه كان سعيدًا ومتحمسًا للمشاركة لتقديم أفضل أداء له، مضيفًا أن البروفات شهدت تغييرات كثيرة وتطورًا في الأداء.

واستكمل أنه كان يفكر في كيفية تقديم شيء يُسعد الجمهور، معربًا عن سعادته الكبيرة بالمشاركة، لافتًا إلى أنه تعرّف على معلومات كثيرة عن حرب أكتوبر 1973 لم يكن يعرفها من قبل، من خلال الفيلم الذي شارك فيه ضمن الفعاليات.

ووجّه رسالة إلى أبناء جيله، داعيًا إياهم إلى الحصول على المعلومات من مصادر موثوقة، وعدم تصديق كل ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق من صحته، ومعرفة تفاصيل حرب أكتوبر.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، الندوة التثقيفية الـ 44 بعنوان "وطن الأبطال"، بمُناسبة الذكرى الـ 53 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك في مركز الصفوة للمؤتمرات الدولية بالأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الجديدة.

وشاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فقرة بعنوان “الآلة الزمنية.. حكاية جدي البطل”، قدمها الفنان كمال أبو رية والطفل جان رامز، وتخللتها عرض فيلم سينمائي بعنوان “رحلة عبر الزمن”.