دانجوتي: نستهدف ضخ استثمارات بقيمة 50 مليار دولار حتى 2030 ونتطلع لمشاركة مصر

قال رئيس مجموعة دانجوتي النيجيرية أليكو دانجوتي، إن المجموعة تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 50 مليار دولار حتى عام 2030، معربًا عن تطلعه إلى أن تحوز مصر جزءًا من هذه الاستثمارات، في إطار استراتيجية المجموعة لتسريع وتيرة التصنيع في إفريقيا وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي.

جاء ذلك خلال استقبال البورصة المصرية، في مقرها التاريخي بوسط القاهرة، الملياردير الإفريقي ومؤسس «مجموعة دانجوتي»، في زيارة رسمية تاريخية لقاعة التداول؛ لبحث آفاق التعاون وفتح قنوات لتدفق رؤوس الأموال العابرة للحدود بين شمال وغرب القارة الإفريقية.

وأوضح دانجوتي، أن رؤية المجموعة لعام 2030 تستهدف قيادة التحول الصناعي في القارة من خلال بناء شركات قادرة على المنافسة عالميًا، وتحويل الموارد الطبيعية الإفريقية إلى منتجات نهائية ذات قيمة مضافة، بما يسهم في خلق فرص العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي والازدهار الاقتصادي.

وأشار دانجوتي إلى أن تصدير المواد الخام دون تصنيعها محليًا يحرم الاقتصادات الإفريقية من مكاسب حقيقية وفرص عمل واعدة.

وأكد أن التوسع الصناعي يمثل الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة وقدرة القارة على تلبية احتياجاتها الاستهلاكية والإنتاجية.