انتهى صناع فيلم "وتر واحد" من تصوير المشاهد الأخيرة للعمل، استعدادا للانتقال إلى مرحلتي المونتاج والمكساج، تمهيدا لطرحه في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة، فيما لم يعلن صناعه حتى الآن موعدا نهائيا لبدء عرضه.

ويجمع الفيلم آسر ياسين ومغني الراب ويجز، الذي يخوض من خلاله أولى بطولاته السينمائية المطلقة، بمشاركة تارا عماد ومايان السيد، وهو من تأليف وإخراج علي العربي، وإنتاج شركتي "Ambient Light" و"Film Square".

وتدور أحداث "وتر واحد" في إطار رومانسي غنائي، يمزج بين الموسيقى والدراما الإنسانية، من خلال معالجة سينمائية معاصرة، فيما يجمع العمل ويجز بالمخرج علي العربي في تعاونهما الثالث، بعد أغنيتي "عز العرب" و"بعودة يا بلادي"، اللتين ارتبطتا بمناسبات وأحداث مختلفة وحظيتا بتفاعل جماهيري.

ويقدم آسر ياسين خلال الأحداث شخصية "فضل"، وهو مدير أعمال للمواهب الفنية، من بينها الشخصية التي يجسدها ويجز، وسبق أن وصف آسر الدور بأنه من الأدوار الغنية بالتناقضات، مشيرا إلى إعجابه بالسيناريو والشخصية التي يقدمها.

وتجسد تارا عماد شخصية "سارة"، فيما تقدم مايان السيد شخصية "ليلى"، في تجربة تجمع الأبطال الأربعة داخل عالم تتقاطع فيه الموسيقى مع العلاقات الإنسانية والصراعات الدرامية.

وشهد تصوير الفيلم محطة لافتة في أغسطس 2025، عندما شارك أبطال العمل في مشهد صُور خلال حفل حقيقي لويجز بمدينة العلمين الجديدة، إذ ظهر آسر ياسين إلى جانبه على المسرح بإطلالة مختلفة تضمنت حلقا ووشوما، كما ظهرت تارا عماد ومايان السيد، قبل أن يتضح أن المشهد جزء من أحداث الفيلم.