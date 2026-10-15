قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، إن مليشيا الحوثيين نفذت نحو 20 اعتداءً استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض منذ الأول من أكتوبر، مؤكدًا تنفيذ عملية نوعية ردًا على الهجمات التي طالت المطار ومطارات أخرى في المملكة.

ونوه المالكي، خلال مؤتمر صحفي للتحالف، مساء الخميس، أن الجماعة أطلقت منذ بدء العمليات 1104 صواريخ و1135 طائرة مسيّرة باتجاه السعودية، مشيرًا إلى أن الهجمات استهدفت منشآت مدنية ومطارات ومرافق نفطية وموانئ.

واعتبر أن استهداف المطارات المدنية يشكل تهديدًا لأمن المملكة وسلامة الملاحة الجوية، ويعرّض حياة آلاف المسافرين المدنيين للخطر، محذرًا من تداعيات هذه الهجمات على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأضاف أن الجماعة سعت، بمساعدة أطراف إقليمية، إلى الحصول على تقنيات عسكرية متقدمة، بما في ذلك الطائرات المسيّرة والزوارق السريعة، وذلك وفقًا لما أوردته قناة «العربية».

وفيما يتعلق بالعمليات العسكرية، أفاد المالكي بأن القوات المسلحة السعودية دمرت خلال الأيام الماضية 127 مخزنًا في مناطق جبلية، إلى جانب عدد من منصات الإطلاق، مؤكدًا امتلاكها منظومات قتالية ذات جاهزية عالية وقدرات متقدمة.

كما وصف محاولات استهداف الحرمين الشريفين بأنها «اعتداءات خطيرة»، معتبرًا أنها تأتي في سياق «النهج العدائي للحوثيين».