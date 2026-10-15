إيقاف مدرب الزمالك وتغريم جماهير القطبين 200 ألف جنيه بسبب القمة

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أعلنت رابطة الأندية المصرية، عقوبات الجولة السادسة من الدوري الممتاز، والتي كان من بينها مباراة الزمالك والأهلي، التي انتهت بفوز الأخير بهدفين دون رد.

وشملت العقوبات توقيع إيقاف إبراهيم صلاح عبد الفتاح، المدرب العام لفريق الزمالك، مباراة واحدة، مع توقيع غرامة مالية عليه قدرها 10 آلاف جنيه، بسبب الطرد.

كما تقرر توجيه لفت نظر إلى نادي الزمالك، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 100 ألف جنيه، بسبب السباب الجماعي من جماهير الفريق تجاه جماهير الفريق المنافس.

وشملت العقوبات أيضًا توجيه لفت نظر إلى النادي الأهلي، وتغريمه 100 ألف جنيه، للسبب ذاته، وهو السباب الجماعي من جماهيره تجاه جماهير الفريق المنافس.

وجاءت باقي العقوبات على النحو التالي..

مباراة القناة والمصري :

إيقاف محمد مخلوف، لاعب المصري، مباراة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة المقاولون العرب وزد أف سي :

إيقاف محمد إسماعيل حامد، لاعب فريق المقاولون العرب، مباراة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك للطرد بسبب حصوله على إنذارين في نفس المباراة.

إيقاف محمد أحمد عبد العزيز لاعب فريق زد أف سي، مباراتين، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد للعب العنيف.

مباراة بيراميدز و سيراميكا كليوباترا:

إيقاف أحمد رمضان "بيكام" لاعب فريق سيراميكا كليوباترا ، مباراة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف جاستن أرثر، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، مباراة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد لمنع فرصة محققة.

مباراة البنك الأهلي وطلائع الجيش :

إيقاف خالد سطوحي، لاعب فريق طلائع الجيش، مباراة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد لمنع فرصة محققة.

مباراة الاتحاد والجونة :

إيقاف أوجو صامويل، لاعب فريق الجونة، مباراة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك للطرد بسبب حصوله على إنذارين في نفس المباراة.

مباراة السويس بتروجيت ووادي دجلة:

إيقاف محمد رجب محمود، لاعب فريق وادي دجلة، مباراة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الأنذار الثالث.

إيقاف محمد عبد العاطي محمد لاعب فريق وادي دجلة، مباراتين، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد للعب العنيف.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري ORA لموسم 2026-2027، الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.