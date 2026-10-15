 فيديو.. مشاهد من استهداف مليشيا الحوثي لمطار الملك خالد الدولي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فيديو.. مشاهد من استهداف مليشيا الحوثي لمطار الملك خالد الدولي


نشر في: الخميس 15 أكتوبر 2026 - 4:28 م | آخر تحديث: الخميس 15 أكتوبر 2026 - 4:28 م

نشر المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العميد ركن تركي المالكي، مقطع فيديو يوثق لحظة استهداف مليشيا الحوثي لمطار الملك خالد الدولي.

وأشار المتحدث خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إلى وقوع 17 وفاة و333 إصابة جراء اعتداء مليشيا الحوثي على مطار الملك خالد بين 7 و11 أكتوبر.

ونوه أن مطار الملك خالد تعرض لـ20 اعتداء منذ الأول من أكتوبر الحالي، لافتًا إلى وجود أطفال ونساء وذوي همم في المطار أثناء استهدافه.

وقال المتحدث إن ميليشيات الحوثي تستخدم الأعيان المدنية وموارد اليمن لتغذية جهدها الحربي، داعيًا إياها إلى الوقف الفوري لكل العمليات الإرهابية التي تستهدف المدنيين والأعيان.

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