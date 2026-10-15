استقالة وزير الأوقاف الفلسطيني بعد فيديو مثير للجدل

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أعلن مركز الاتصال الحكومي الفلسطيني، اليوم الخميس، استقالة وزير الأوقاف والشئون الدينية محمد نجم.

وقال المركز، في بيان، إن وزير الأوقاف والشئون الدينية محمد نجم، تقدم بكتاب استقالته إلى رئيس الوزراء محمد مصطفى، الذي قبلها.

وبحسب ما نشره موقع «القدس العربي»، أضاف المركز أن رئيس الوزراء ثمّن جهود الوزير خلال الفترة السابقة، متمنيا له دوام الصحة والتوفيق.

ولم يذكر المركز سببًا للاستقالة، التي تأتي عقب تداول مقطع فيديو للوزير على منصات التواصل الاجتماعي.

وظهر نجم في الفيديو وهو يتلو آيات قرآنية بقصد الرقية على طفلة لطرد الحسد، لكنه غمس مسبحته داخل كوب الماء، وطلب من الطفلة أن تشرب منه.

وأثار هذا التصرف استغرابا وجدلا واسعين لعدم وجود أصل فقهي لغمس الأدوات الشخصية، كالمسابح، في الماء بغرض نقل البركة أو الاستشفاء أو الرقية.

وتولى نجم منصبه في 31 مارس 2024، مع تشكيل الحكومة الفلسطينية التاسعة عشرة، برئاسة محمد مصطفى.