شهيد وإصابات ونسف بتجدد خروقات الاحتلال في غزة

استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون، اليوم الخميس، في غارة إسرائيلية على شمال غزة مع تجدد خروقات قوات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار، عبر عمليات قصف مدفعي ونسف وإطلاق نار في مناطق متفرقة بقطاع غزة.

وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام، ارتقى شهيد وأصيب آخرون صباح اليوم، جراء غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت شارع الصفطاوى شمالي مدينة غزة.

وأصيب مواطن بجراح متوسط جراء إطلاق نار كثيف من آليات ورافعات الاحتلال صوب خيام النازحين في مخيم حلاوة بجباليا البلد شمال قطاع غزة.

وأفاد مصدر محلي أن قوات الاحتلال نفذت عملية نسف شرقي بلدة بيت لاهيا، وشمال شرقي مدينة غزة ورفح.

وأطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة جنوبي مدينة خان يونس، وشرقي مخيم المغازي.

ووفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي إلى 1501 شهيد، إضافة إلى 5323 مصابا، إلى جانب تسجيل 838 حالة انتشال.

كما بلغت الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 7 أكتوبر 2023، نحو 74 ألفًا و392 شهيدًا، و175 ألفًا و440 إصابة، في مؤشر على الكلفة البشرية الثقيلة لعدوان الاحتلال المستمر على القطاع.