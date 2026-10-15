بيت الزكاة ينهي المرحلة الثانية من قافلة مساعداته بمطروح

- مواد غذائية ولحوم وملابس وكراسي متحركة لأهالي سيوة والجارة

أعلن بيت الزكاة والصدقات، تحت إشراف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الانتهاء من المرحلة الثانية من قافلة المساعدات الكبرى بمحافظة مطروح؛ لتوزيع كراتين مواد غذائية، ولحوم، وملابس، وكراسي متحركة لذوي الهمم بواحتي سيوة والجارة "أم الصغير" أقصى شمال غرب مصر.

يأتي ذلك ضمن قافلة المساعدات التي استهدفت توزيع 5000 كرتونة مواد غذائية تحتوي على كميات من الزيت والسكر والمكرونة والأرز والدقيق والعدس و2000 كوبون مواد غذائية، بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى 4 أطنان من اللحوم و100 كرسي متحرك، كهربائي وعادي، لذوي الهمم و7000 قطعة ملابس متنوعة للأطفال من كل الأعمار.

وأوضح بيت الزكاة والصدقات، أن قافلة المساعدات تأتي ضمن خطته الشاملة لدعم الأُسَر الأكثر احتياجا على مدار العام، عن طريق برامج ومبادرات متنوعة تجوب المحافظات وتستهدف تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء عن كاهل المستحقين في مختلف أنحاء الجمهورية، إيمانا بقول الله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}.

وانطلقت المرحلة الأولى بالتعاون والتنسيق مع اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، ومشايخ القبائل؛ لتنسيق توزيع المساعدات، وذلك في إطار البرامج التنموية التي يتبناها بيت الزكاة والصدقات لإيصال المساعدات إلى المستحقين في المناطق النائية والقرى والنجوع في محافظة مطروح وكل المحافظات، وفق قاعدة بيانات المستحقين للزكاة والصدقات لدى بيت الزكاة والصدقات.

واستهدفت الفقافلة قرى: "أبو سطيل، والظافر، والقطراني، والفاخري، وأبو ميلاد، والزويدة" بمركز ومدينة سيدي براني، و"وادي الرمل وأم الرخم وأولاد مرعي والشولحي والنصر" بمركز ومدينة مطروح، و"مثاني قبلي، وسمالوس، وعزبة عطايا السمالوس، وعزبة فاتوري السمالوس، وعزبة حوية السمالوس، وعزبة أبو شحيمة، وعزبة أولاد خليفة، وقرية العراورة" بمركز ومدينة النجيلة، وتجمع الحول، وتجمع صفافي تبع قرية الرابية، وتجمع أوجارين وتجمع أولاد قريضة تبع قرية أبو زريبة، وتجمع الزاوية تبع قرية بقبق، وقرية بقبق بمركز ومدينة السلوم.