مكتب رئيس وزراء إسرائيل: تكلفة تأمين مقار إقامة نتنياهو خلال ولايته الحالية 127 مليون شيكل

كشف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن الفترة بين عامي 2023 و2026، شهدت إنفاق مبلغ 127 مليون شيكل (الدولار يساوي 10ر3 شيكل)، لتأمين مقار إقامة بنيامين نتنياهو.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأنه في عام 2025 فقط تم دفع 5ر72 مليون شيكل، أي ستة أضعاف مقارنة بعام 2022، خلال فترة ولاية نفتالي بينيت ويائير لابيد.

وكان نتنياهو هاجم سلفه في المنصب قبل نحو أربعة أعوام، عندما قال إن بينيت قام بتجديد منزله الخاص في مدينة رعنانا بمبلغ 50 مليون شيكل.

وفي المقابل، أكد مكتب رئيس الوزراء أن تكلفة تأمين مقر إقامة بينيت كانت تقدر بنصف المبلغ الذي تم الإعلان عنه، أي بنحو 25 مليون شيكل.