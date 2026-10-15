سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس الموافق 15 أكتوبر 2026، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 6200 جنيه للبيع، مقابل 6175 جنيها خلال تعاملات أمس.

وخلال السطور التالية نستعرض أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم.

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 7085 جنيها للبيع، و7057 جنيها للشراء.

ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى نحو 5314 جنيها للبيع، و5292 جنيها للشراء.

وسجل الذهب عيار 22 نحو 6495 جنيها للبيع، و6469 جنيها للشراء.

وتراوح سعر الجنيه الذهب عند 49600 جنيه للبيع، و49400 جنيه للشراء.

وسجل سعر الذهب عيار 14 نحو 4133 جنيها للبيع، و4116 جنيها للشراء.

وجرى تداول الذهب الأصفر قُرب 4105 دولارات للأونصة، بعدما هبط بنسبة 1.3% في اليوم السابق، فيما حافظت الفضة على خسارتها البالغة 6% المسجلة في الجلسة السابقة.



