الاتحاد الأوروبي يطالب الحوثيين برفع الحصار عن مدينة تعز

دعا الاتحاد الأوروبي، ميليشيا الحوثي، إلى رفع الحصار عن مدينة تعز اليمنية بشكل فوري، وإدخال المواد الغذائية والمياه والدواء والوقود إليها، في موقف تزامن مع تحركات للحكومة والسلطة المحلية لحشد الدعم الدولي وتسهيل وصول إمدادات أساسية تقول إنها ضرورية للسكان والمنشآت الخدمية.

وقالت بعثة الاتحاد لدى اليمن، في بيان نشرته في حسابها على منصة «إكس»، الخميس، إن السفير باتريك سيمونيه، بحث الوضع في تعز مع المحافظ نبيل شمسان، وأكد على دعم الاتحاد الأوروبي واستعرض التدخلات الإنسانية الجارية من قبل الاتحاد الأوروبي.

ودعا سيمونيه، الحوثيين إلى الإنهاء الفوري للحصار المفروض على المدينة والسماح بدخول المياه والمواد الغذائية والدواء والوقود إليها، وذلك وفقًا لما أوردته قناة «العربية».

وقالت البعثة الأوروبية في بيان، مساء أمس الأربعاء: «نتابع بقلق بالغ الوضع في تعز، وندعو الحوثيين إلى رفع حصارها المفروض على المدينة والسماح بدخول المواد الغذائية والمياه والدواء والوقود إليها».

وشدد البيان على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وتمكين الشركاء من تقديم المساعدات الأساسية.

في السياق، دعت الحكومة اليمنية، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، إلى اتخاذ خطوات عاجلة وفعّالة لفك الحصار الخانق الذي تفرضه ميليشيات الحوثي الإرهابية على مدينة تعز.

وأوضحت وزارة الخارجية اليمنية، في رسائل بعثت بها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية، أن التصعيد الأخير للحوثيين وتضييق الخناق على تعز وقراها يطال أكثر من أربعة ملايين نسمة بين محاصرين ونازحين، مطالبة بضغط دولي مباشر لفتح المنافذ الإنسانية وتأمين تدفق الغذاء والوقود ومياه الشرب.

وطالبت الرسالة، بضغط دولي مباشر، للرفع الفوري للحصار، وفتح كل منافذ تعز أمام المدنيين وسلاسل الإمداد، وتأمين الوصول المستدام للغذاء والوقود ومياه الشرب، دون عوائق، واتخاذ موقف دولي واضح إزاء أي ممارسات تستهدف حرمان السكان المدنيين من مقومات الحياة أو توظيف احتياجاتهم الإنسانية وسيلةً للضغط أو فرض الأمر الواقع.

كما طالبت بتعزيز آليات الرصد والتوثيق والمساءلة لحفظ أدلة الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

من جانبها، حذّرت السلطة المحلية بمحافظة تعز، من تفاقم الأوضاع الإنسانية إثر استمرار الحصار المفروض على المدينة من قبل جماعة الحوثيين، مطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالتحرك العاجل.

وقال المحافظ نبيل شمسان، خلال مؤتمر صحفي عُقد الاربعاء، لمناقشة التداعيات الإنسانية والحقوقية للحصار، إن آلاف الأسر تواجه صعوبات في الحصول على الغذاء والدواء والمياه والوقود، محذرًا من تداعيات استمرار القصف على الأحياء السكنية وتعطيل الخدمات الأساسية.

وأضاف أن منع نقل النفايات إلى المقلب المخصص لها فاقم المخاطر البيئية والصحية، بالتزامن مع استمرار القصف الذي يتسبب بسقوط ضحايا مدنيين، بينهم نساء وأطفال، وفقًا للسلطة المحلية.

ودعا شمسان إلى تحرك دولي عاجل لضمان وصول الإمدادات الإنسانية والخدمات الأساسية إلى السكان دون عوائق، مشيدًا بدور الصحافيين والناشطين في نقل الأوضاع الإنسانية وتوثيق الانتهاكات.