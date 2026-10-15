صندوق تابع للأمم المتحدة: اضطرابات الشحن عبر هرمز بدأت تهدد المحاصيل وترفع أسعار الغذاء

حذّر ألفارو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة، الخميس، من أن تداعيات اضطراب حركة الشحن عبر مضيق هرمز بدأت تظهر في المحاصيل الزراعية، ما يهدد بتراجع الإنتاج وارتفاع أسعار الغذاء عالميًا.

وقال لاريو، في تصريحات لوكالة «رويترز»، إن آثار إغلاق المضيق في بداية الأزمة بدأت تتضح، مشيرًا إلى أن تعطل شحنات الأسمدة، وارتفاع تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ظاهرة النينيو واضطرابات إمدادات القمح عبر البحر الأسود، تزيد الأعباء على مختلف مراحل إنتاج الغذاء وتوزيعه.

وأوضح أن المخزونات المتاحة من الأسمدة والوقود حدّت في البداية من تأثير الأزمة، لكن استمرار الغموض دفع المزارعين إلى توخي الحذر وتقليص استخدام الأسمدة. كما انعكس ارتفاع أسعار الوقود على تكاليف الحصاد باستخدام الآلات الزراعية.

وأضاف أن أسعار السلع الزراعية ارتفعت بنسبة 13 في المئة خلال الربع الثالث، متوقعًا مزيدًا من الارتفاع خلال الربع الأخير من العام الجاري والربع الأول من العام المقبل.

وأشار لاريو، إلى أن الدول المعتمدة على استيراد الأسمدة والوقود والغذاء هي الأكثر عرضة للتداعيات، لافتًا إلى اعتماد دول جنوب شرق آسيا على الوقود المستورد، واعتماد دول الخليج على واردات الغذاء.

مخاوف من اتساع أزمة الأمن الغذائي

وحذّر لاريو، من أن استمرار حالة عدم اليقين قد يدفع صغار المزارعين إلى التخلي عن المحاصيل مرتفعة القيمة التي تحتاج إلى وقت أطول لتحقيق عائد، والاتجاه بدلًا منها إلى محاصيل توفر دخلًا أسرع، وهو ما قد يؤثر في أنماط الإنتاج الزراعي.

وتأتي هذه التحذيرات بالتزامن مع جهود للتوصل إلى ترتيبات تسمح بنقل الأسمدة عبر مضيق هرمز. وكان مسئول يشرف على مقترح تدعمه الأمم المتحدة قد قال لـ«رويترز»، الأربعاء، إن عدم توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق بشأن الخطة خلال الأسابيع المقبلة قد يؤدي إلى أزمة في الأمن الغذائي بمناطق من آسيا وأفريقيا.

ويُعد مضيق هرمز ممرًا استراتيجيًا لحركة التجارة العالمية، فيما تسعى إيران إلى تشديد قبضتها عليه للضغط على واشنطن، التي تفرض بدورها حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية.

ويُذكر أن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة ومؤسسة مالية تعمل على مكافحة الفقر والجوع في المناطق الريفية.