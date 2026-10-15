رومانيا تطلق عملية إنقاذ بعد حريق اندلع في سفينة أخرى بالبحر الأسود أسفر عن فقدان 8 أشخاص

أطلقت السلطات الرومانية عمليات بحث وإنقاذ قبالة ساحل البحر الأسود اليوم الخميس، بعدما اندلع حريق على متن سفينة، مخلفا ثمانية مفقودين. وجرى إنقاذ أربعة آخرين.

ولم يتضح على الفور سبب اندلاع الحريق على متن ناقلة الكيماويات "واين تريدر" التي ترفع علم سان مارينو وكانت تتحرك من تونس إلى رومانيا، ولكن موجة من الضربات بالطائرات المسيرة على السفن في البحر الأسود أثارت المخاوف من انتشار الحرب الروسية في أوكرانيا لأبعد منها، بحسب وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب).

وأفادت وزارة الدفاع الرومانية بأنه تمت مراقبة "مجموعة من الأهداف الجوية" ليلا بالقرب من سنيك أيلاند (جزيرة الثعبان) ودخلت المجال الجوي الروماني لفترة وجيزة الساعة 0134 صباحا جنوب شرق سولينا قبل اختفائها من على شاشات الرادار، طبقا لـ(أ ب).

وأوضحت هيئة الملاحة البحرية الرومانية أن 12 شخصا كانوا على متن السفينة عندما اندلع الحريق على بعد 13 ميلا بحريا (15 ميلا) جنوب شرق ميناء سولينا.

واندلع حريق على متن ناقلة المواد الكيميائية والنفط "يارا جيه"، التي كانت تبحر من تركيا إلى سولينا برومانيا وترفع علم جزر القمر، مساء أمس الأربعاء في المياه الرومانية الإقليمية. ولم يصب الطاقم بأذى.

وقبل تسعة أيام، تعرضت سفينة تجارية تركية محملة بالحبوب لهجوم بطائرة مسيرة، ما أدى إلى غرقها قرب بلدة سفانتو جورجي الرومانية المطلة على البحر الأسود، داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لرومانيا. وأسفر الحادث عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم.

وتزايدت هجمات الطائرات المسيرة على السفن التجارية في البحر الأسود. وخلال الأيام الأخيرة، تضررت أيضا عدة سفن داخل المناطق الاقتصادية في البحر الأسود التابعة لبلغاريا المجاورة.

ورُصدت طائرات مسيرة مرارا في المجال الجوي الروماني منذ أن بدأت روسيا حربها ضد أوكرانيا المجاورة، وذلك خلال الهجمات الروسية على الموانئ الأوكرانية الواقعة على طول نهر الدانوب.



