اشتعال سفينتين في البحر الأسود قبالة رومانيا وفقدان 8 بحارة

قال مسئولون في رومانيا إن عمال إنقاذ يبحثون عن ثمانية من أفراد طاقم إحدى ناقلتي مواد كيميائية اشتعلت فيهما النيران خلال الليل اليوم الخميس، داخل المياه الإقليمية الرومانية في البحر الأسود، بعد دخول طائرات مسيرة روسية المجال الجوي للبلاد.

ولم يربط المسئولون بشكل صريح بين الحرائق التي اندلعت على متن السفينتين والطائرات المسيرة الروسية. غير أن الواقعتين جاءتا في أعقاب هجمات بطائرات مسيرة على ما لا يقل عن خمس سفن شحن أخرى قرب سواحل رومانيا وبلغاريا، الجارة العضو في حلف شمال الأطلسي، خلال الأيام العشرة الماضية.

وفُقد ما لا يقل عن 23 بحارا ⁠في تلك الهجمات التي وقعت، بخلاف أحدث واقعتين، مباشرة خارج المياه الإقليمية التابعة لحلف شمال الأطلسي.

وكانت السفينتان اللتان تعرضتا للهجوم خلال الليل راسيتين في البحر الأسود قرب مصب القناة المؤدية من نهر الدانوب، وهو مسار شحن رئيسي تستخدمه أوكرانيا في ظل الهجمات الروسية على موانئها المطلة على البحر الأسود.

وقالت الهيئة البحرية الرومانية إنها تلقت نداء استغاثة من ناقلة المنتجات النفطية واين تريدر التي ترفع علم سان مارينو.

وكان ثمانية من أفراد طاقمها البالغ عددهم 12 مفقودين، بينما نجا أربعة، وذلك حسبما نشرته وكالة «رويترز».

وفي وقت سابق، اشتعلت النيران أيضا في ناقلة المواد الكيميائية والنفط «يارا جيه» التي ترفع علم جزر القمر. ⁠وقالت السلطات الرومانية في البداية إنه لم يتضح ما إذا كانت قد تعرضت لهجوم. وكان جميع أفراد طاقمها سالمين.

وتتقاسم رومانيا حدودا مع أوكرانيا بطول 614 كيلومترا، يمتد جزء كبير منها بمحاذاة نهر الدانوب. وأبلغت رومانيا مرارا عن انتهاكات لمجالها الجوي من جانب طائرات مسيرة روسية خلال الأعوام الأربعة الماضية.

واشتعلت النيران ⁠في كل من واين تريدر ويارا جيه قرب مصب قناة سولينا التابعة لنهر الدانوب والمؤدية إلى البحر الأسود، إذ ترسو السفن في كثير من الأحيان انتظارا للعبور بسبب التأخيرات الناجمة عن الأحوال الجوية والازدحام.

وتنذر الهجمات ⁠المتزايدة على حركة الشحن في البحر الأسود المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية خلال الأشهر الماضية، بالتسبب في أزمة غذاء عالمية، إذ يعد البلدان من كبار مصدري الحبوب.

وتقصف روسيا موانئ أوكرانيا المطلة ⁠على البحر الأسود، مما يدفع كييف إلى الاعتماد بصورة متزايدة على موانئ نهر الدانوب ومسارات الشحن القريبة من سواحل بلغاريا ورومانيا. وفي المقابل، استهدفت أوكرانيا سفنا روسية قرب مصب نهر الدون في بحر آزوف.