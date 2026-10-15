الحوثي تزعم عدم تنفيذ أي عملية استهداف باتجاه الأراضي السعودية

زعمت ميلشيا الحوثي اليمنية، عدم تنفيذ أي عملية استهداف باتجاه الأراضي السعودية، اليوم الخميس.

وادعى المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع، أن ما تحدث عنه التحالف بشأن استهداف المدينة المنورة «بهتان عظيم وكبير»، وفق تعبيره.

وقبل قليل، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» اللواء الركن تركي المالكي، اعتراض وتدمير صاروخ مجنح «كروز» بمنطقة المدينة المنورة.

جاء ذلك في تدوينة مقتضبة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الخميس، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.

وتوعدت مليشيا الحوثي اليمنية الأربعاء، بمواصلة الهجمات على المطارات والمنشآت النفطية السعودية، بعد يوم من هجوم قالت مصادر إنه ألحق أضرارا جسيمة بمقر شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية.

ويهدد الحوثيون بأن هذه المواقع الحيوية صارت أهدافا مشروعة لهجماتهم التي يقولون إنها تأتي ردا على الضربات السعودية على اليمن، مما ينذر بتصعيد أكبر للحرب التي تجددت شرارتها بسبب توسع لنطاق المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران في الخليج.

وتعرضت السعودية لهجمات حوثية متزايدة هذا الأسبوع، كان من بينها هجوم على مطار الملك خالد الدولي في الرياض يوم السبت، وأسفر عن مقتل 13 شخصا.

وذكرت ثلاثة مصادر مطلعة لـ«رويترز» أن الهجوم الذي استهدف منشأة أرامكو في مدينة الظهران بشرق البلاد الليلة الماضية تسبب في اندلاع حريق امتد عبر عدة طوابق. وذكرت وزارة الطاقة السعودية أن الهجوم أدى إلى حريق محدود.

ووفقا ⁠لاثنين من المصادر، فإن العمليات في أرامكو تسير بشكل طبيعي مع مباشرة الموظفين لعملهم من المنزل. ولم ترد أرامكو على الفور على طلب من رويترز للحصول على تعليق.