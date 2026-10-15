تشارك جامعة الدول العربية، ممثلة بقطاع الإعلام والاتصال، في المؤتمر الثالث حول «الثقافة الإعلامية والمعلوماتية والتفاهم العالمي.. السلام للجميع»، المقرر عقده يوم الأحد المقبل، بالتعاون بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة أوتونوما، والمعهد الدولي للثقافة الإعلامية ببرشلونة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو».

وقال السفير أحمد رشيد خطابي، رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، إن مشاركة الجامعة في هذه الفعالية الدولية تأتي انطلاقًا من الالتزام بثقافة السلام والتعايش، وفي إطار إرادة المنظمة الإقليمية للدفع بالحوار الثقافي والحضاري، ورؤيتها لبناء عالم تسوده قيم السلام والعيش المشترك، ونبذ نزعات التطرف والإقصاء والاستعلاء ورواسب الماضي.

وأشار خطابي إلى الانخراط الفاعل في هذا المسار البناء في نطاق «تحالف الأمم المتحدة للحضارات»، ولا سيما توجهات إعلان فاس لعام 2022، وإعلان الرياض لعام 2025، وفضاءات الحوار الإقليمي.

وأكد أن دور الإعلام بمختلف مكوناته، بما في ذلك الإعلام الرقمي على وجه الخصوص، يشكل دعامة رئيسية في ترسيخ السلام والتعددية والتنوع والحق في الاختلاف، ومد جسور الحوار بين الشعوب، بعيدًا عن القوالب النمطية والتحريض على العنف والكراهية، بما في ذلك ازدراء الأديان.

وأشاد السفير أحمد رشيد خطابي بالجهود المقدرة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، العضو المراقب بمجلس وزراء الإعلام العرب، لتنظيم هذا المؤتمر الرفيع، الذي تشارك فيه شخصيات أكاديمية وإعلامية وخبراء وكبار المسئولين من دول عربية وأجنبية.