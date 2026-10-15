صحة غزة تحذر من تداعيات إغلاق الاحتلال للجانب الفلسطيني من معبر رفح

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن «الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق معبر رفح البري للأسبوع الثاني على التوالي، أمام حركة إجلاء المرضى والجرحى للعلاج بالخارج».

ونوهت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الخميس، أن «هذه الممارسات امتداد لسلسلة الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، وتمثل حرمانًا متعمدًا للجرحى والمرضى من حقهم الأصيل في العلاج».

وحذرت الوزارة من تداعيات هذا الإغلاق؛ الذي أدى إلى تراكم خطير ومتسارع للحالات الحرجة، منوهة أن «قوائم الانتظار تتضخم يومًا بعد يوم، متجاوزة بأضعاف قدرة المستشفيات المتهالكة والمحاصرة على الاستيعاب، أو تقديم الحد الأدنى من العلاج».

وطالبت الوزارة جميع الجهات المعنية بالضغط الجاد والعاجل على الاحتلال لفتح معبر رفح والمعابر كافة، وتسهيل خروج الحالات الطبية الحرجة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.