 زيلينسكي يعلن شن مزيد من الهجمات على مصافي النفط الروسية: ضبط النفس قد انتهى - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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زيلينسكي يعلن شن مزيد من الهجمات على مصافي النفط الروسية: ضبط النفس قد انتهى

(د ب أ)
نشر في: الخميس 15 أكتوبر 2026 - 12:23 م | آخر تحديث: الخميس 15 أكتوبر 2026 - 12:23 م

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية اليوم الخميس، شن هجمات جديدة على مصافي النفط الروسية، رغم الانتقادات التي أبداها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال زيلينسكي، في المقابلة، إن ضبط النفس قد انتهى.

كما أعرب زيلينسكي عن غضبه إزاء النقص "الخطير" في المعلومات الاستخباراتية الواردة من الولايات المتحدة، ومن التقييد المتزامن لخدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية "ستارلينك"، في وقت تكثف فيه روسيا هجماتها على أوكرانيا.

وقال زيلينسكي، للصحيفة، "انتهى الحظر (المفروض على مهاجمة المصافي). لقد انتهينا من ذلك".

وأضاف زيلينسكي "سنجد مخرجا"، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وأشار زيلينسكي إلى أن أجهزة استخبارات غربية أخرى تزود كييف أيضا بالمعلومات الاستخباراتية.

وكانت روسيا قد أعلنت، أمس الأربعاء، وقوع هجمات أوكرانية جديدة استهدفت منشآت لمعالجة النفط في منطقتي ريازان وساراتوف.

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