الجيش اليمني يصد هجوما حوثيا واسعا بعد معارك عنيفة غربي تعز

أفاد مصدر عسكري يمني، اليوم الخميس، بأن القوات الحكومية نجحت في صد هجوم واسع للحوثيين على موقع استراتيجي غربي مدينة تعز، عقب مواجهات عنيفة استمرت لأكثر من 12 ساعة.

وقال المصدر، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن "الحوثيين دفعوا بتعزيزات من المقاتلين والعتاد العسكري إلى جبل هان الاستراتيجي ما أدى إلى اندلاع معارك عنيفة استمرت لساعات طويلة".

وأوضح أن "الحوثيين تمكنوا في البداية من اختراق بعض المواقع في محيط الجبل، غير أن القوات الحكومية استطاعت التصدي للهجوم واستعادة تلك المواقع، بعد خوض معارك شرسة وصفها بأنها الأعنف منذ بدء الهجمات الحوثية على مدينة تعز".

وأشار المصدر إلى أن" مسلحي الحوثي حاولوا تحقيق اختراق في جبل هان الذي سبق أن تعرض لهجمات متعددة من قبلهم وتم صدها".

ولم يقدم المصدر تفاصيل إضافية بشأن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء المعارك، كما لم يصدر تعليق فوري من القوات الحكومية أو جماعة الحوثي بهذا الشأن.

وجبل هان يتمتع بأهمية استراتيجية لإشرافه على مناطق عدة في مدينة تعز، فضلا عن إطلالته على المنفذ الغربي الحيوي الذي يربط المدينة بمحافظة عدن.

ومنذ أسابيع، كثف الحوثيون هجماتهم على تعز، وتمكنوا من إحراز تقدم في مناطق بساحل المحافظة وريفها، فيما يفرضون ضغوطا عسكرية على مداخل المدينة ، وسط أوضاع إنسانية بالغة الصعوبة.

يشار إلى أن التصعيد العسكري في اليمن تجدد منذ يوليو الماضي، ما أسفر عن مقتل وإصابة الآلاف، فضلا عن نزوح أكثر من 217 ألف شخص، فيما فر آلاف آخرون إلى جيبوتي هرباً من نيران الحرب، خصوصاً في الساحل الغربي ومحافظة تعز.