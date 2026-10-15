مسئول عسكري إيراني: مضيق هرمز مغلق والمرور عبره يتطلب التنسيق

أكد مساعد الجيش الإيراني لشؤون التنسيق، العميد بحري حبيب اهتد سياري، أن مضيق هرمز مغلق "وأن اي مرور عبره، يجب أن يتم في ظل التنسيق"، موضحا أن "القوات المسلحة تفرض سيطرة ومراقبة مئة بالمئة على المنطقة".

ونقلت وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا) عن العميد بحري سياري، قوله اليوم الخميس للصحفيين، "إن مضيق هرمز مغلق، وإن لم يكن مغلقا لكان النفط يمر عبره، ولم تكن اسعار البنزين ترتفع في أمريكا. إن هذه القضية واضحة ومحددة للغاية".

وفي معرض اشارته إلى تواجد القوات المسلحة في المنطقة، قال إن "القوات البحرية للحرس الثوري متواجدة بقوة في غرب مضيق هرمز، وفي شرقه وحتى شمال بحر عمان، يتواجد جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية بقوة، وتمارس هذه القوات سيطرة ومراقبة مئة بالمئة على المنطقة".

وأكد العميد بحري سياري أنه "إن حصل مرور، فانه يجب ان يتم من خلال التنسيق، وبغير ذلك، تسمعون في الاخبار ما يحدث".

وتابع أن "هذا الوضع يظهر أن مضيق هرمز مغلق، وأن كان المضيق مفتوحا، لكان النفط يمر ولما كانت اسعار الوقود ترتفع في تلك الدول".

ومضى قائلا إنه "طالما كانت هذه الدول تريد توفير البنزين والديزل، فان ذلك يعني أن مضيق هرمز مغلق، وهذا يمثل دليلا دامغا على ذلك".