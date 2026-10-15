 الشركة السورية للبترول: ثقب في خط نقل المشتقات النفطية بين بانياس وحمص - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الشركة السورية للبترول: ثقب في خط نقل المشتقات النفطية بين بانياس وحمص

دمشق - ( د ب أ)
نشر في: الخميس 15 أكتوبر 2026 - 11:52 ص | آخر تحديث: الخميس 15 أكتوبر 2026 - 11:52 ص

أعلنت الشركة السورية للبترول اليوم الخميس تعرض خط نقل المشتقات النفطية الممتد من بانياس إلى حمص لثقب في منطقة ‏حديدة، ما استدعى استنفار الفرق المختصة لعزل الموقع وتأمين محيطه والبدء ‏بإجراءات معالجة الضرر.‏

ونقلت الةكالة العربية السورية للأنباء ( سانا ) عن مدير المكتب الإعلامي في الشركة السورية للبترول عدي الصطوف قوله إنه فور وقوع الحادثة جرى عزل المنطقة وتأمين محيطها، مع استنفار فرق الإطفاء ‏والحفر واللجان الفنية للتعامل معها.‏

وأوضح الصطوف أنه تم إغلاق الصمامات الواقعة قبل موقع الثقب وبعده، فيما ‏باشرت الورشة الفنية الأعمال اللازمة لإصلاح الضرر الحاصل في الخط، بالتوازي ‏مع استمرار الفرق المعنية في متابعة الموقع واتخاذ إجراءات السلامة اللازمة.‏

وقطع أوتوستراد حمص – طرطوس، بالاتجاهين ذهاباً وإياباً حرصاً على ‏سلامة المواطنين، وفق الوكالة .

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