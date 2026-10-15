الخارجية الكولومبية: افتتاح سفارة في القدس انجاز دبلوماسي مهم

افتتحت كولومبيا سفارة لها في القدس اليوم الأربعاء، الأمر الذي يمثل تحولا كبيرا في العلاقات مع إسرائيل بعد أن أعاد الرئيس المحافظ أبيلاردو دي لا إسبرييلا العلاقات الدبلوماسية التي قطعها سلفه بسبب الحرب في غزة.

وأشادت وزارة الخارجية الكولومبية بالافتتاح ووصفته بأنه "انجاز دبلوماسي مهم"، في حين وصفه وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بأنه "يوم مشهود في العلاقات بين إسرائيل وكولومبيا، وللقدس، عاصمتنا".

وأقامت الدولتان علاقات دبلوماسية في عام 1957 وحافظتا على علاقات أمنية وثيقة بشكل خاص. وتستخدم كولومبيا بنادق وقاذفات مقاتلة إسرائيلية الصنع كجزء من ترسانتها العسكرية.

ولكن في عام 2024، قطع الرئيس الكولومبي آنذاك جوستافو بيترو العلاقات مع إسرائيل، واتهمها بارتكاب إبادة جماعية بسبب عملياتها العسكرية في قطاع غزة، والتي شبهها بمعسكرات الاعتقال النازية. ورفضت إسرائيل هذه الاتهامات وأدانت قرار كولومبيا.

وأصبحت استعادة العلاقات مع إسرائيل أولوية بالنسبة لحكومة دي لا إسبرييلا بعد أن تولى منصبه بدعم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال وزير الخارجية الكولومبي عمر بولا إن "هذه السفارة هي تعبير واضح عن تصميمنا على استعادة الحوار وتعزيز الثقة المتبادلة وبناء أجندة تحقق فوائد ملموسة لمواطنينا".

وفي أوائل أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عينت كولومبيا تانيا جيلينسكي باكال سفيرة لها لدى إسرائيل وكلفتها بتعزيز العلاقات التجارية والتعاون في مجالات الأمن والاستخبارات والأمن الإلكتروني وتبادل المعلومات.