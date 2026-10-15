بريطانيا تخصص 17 مليون جنيه إسترليني لإصلاح أضرار محطة تشرنوبل جراء هجوم روسي

تعتزم بريطانيا تمويل الإصلاحات الضرورية لمحطة تشرنوبل للطاقة التي قُصفت في هجوم بمسيرة روسية، فيما يسعى رئيس الوزراء آندي بيرنام لتعزيز الدعم لأوكرانيا وسط «أيام صعبة وسوداء» للبلد الذي مزقته الحرب.

وسوف تقدم المملكة المتحدة 17 مليون جنيه إسترليني (22.5 مليون دولار) للمساعدة في استعادة درعها الوقائي ونظام التهوية اللذين تضررا جراء هجوم وقع العام الماضي، وسط مخاوف من أن التآكل يمكن أن يتسبب في مخاطر بيئية وأمنية على المدى الطويل، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وقال وزير الخزانة جون هيلي، إن التزام الحكومة تجاه الشعب الأوكراني «لا يتزعزع»، بينما قال وزير الخارجية إد ميليباند إن بريطانيا سوف «تقف جنبا إلى جنب مع أوكرانيا وسوف تفعل هذا حتى تنتصر».

وجاء تعهد المملكة المتحدة بالتمويل في إطار برنامج دولي أوسع ينسقه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالتعاون مع الحكومة الأوكرانية والمانحين من مجموعة السبع.

ويأتي ذلك بعدما استضاف رئيس الوزراء البريطاني الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في داونينج ستريت أمس الأربعاء، عندما قال لزيلينسكي إن المملكة المتحدة «تدعمكم وهذا لن يتغير».