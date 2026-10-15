يستهدف البرتغالي فيتور بيريرا، المدير الفني السابق لنوتنجهام فورست وولفرهامبتون، العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من بوابة تجربته التدريبية المقبلة، في ظل ارتباط اسمه بإمكانية تولي القيادة الفنية لفريق فولهام.

وقال بيريرا إن الدوري الإنجليزي الممتاز يمثل «وجهته المفضلة» في المرحلة المقبلة، مؤكدًا أنه ينتظر الفرصة المناسبة للعودة إلى العمل في المسابقة.

وفي المقابل، أشار موقع «توك سبورت» إلى أن الدنماركي توماس فرانك يتصدر قائمة المرشحين لخلافة ألفارو أربيلوا في تدريب فولهام، حال قررت إدارة النادي إجراء تغيير على رأس الجهاز الفني.

ولا يزال مستقبل القيادة الفنية لفولهام مرتبطًا بقرار الإدارة بشأن استمرار أربيلوا أو البحث عن مدرب جديد، وسط ترقب لما ستسفر عنه الفترة المقبلة.