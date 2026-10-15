رصد إصابتين محليتين بفيروس غرب النيل في ولاية بادن-فورتمبرج الألمانية

سجلت ولاية بادن-فورتمبرج الألمانية خلال الأسبوع الماضي، ولأول مرة، إصابتين بفيروس غرب النيل انتقلتا محليا داخل ألمانيا.

وأعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في الولاية أن الشخصين المصابين لم يسبق لهما السفر إلى الخارج، مشيرة إلى أنهما أُصيبا - وفقا للتقديرات الحالية - جراء لدغات بعوض مصاب في محيط مدينتي شتوتجارت وكارلسروه.

وأوضحت الوزارة أن الفيروس رُصد بالفعل عام 2024 لدى طيور وخيول في بادن-فورتمبرج.

وقال وزير الصحة المحلي في الولاية أوليفر هيلدنبراند بحسب البيان: "ليس من المستغرب أن يُرصد فيروس غرب النيل الآن لأول مرة لدى أشخاص في بادن-فورتمبرج... لكن وفقا للتقييم الحالي للمكتب الإقليمي للصحة، لا يوجد في الوقت الراهن خطر متزايد على عموم السكان".

وذكرت الوزارة أن الإصابات بفيروس غرب النيل، المكتسبة محليا، معروفة في ألمانيا منذ عام 2019، وقد رُصدت في البداية بصورة أساسية في الولايات الواقعة شرقي البلاد.

وبحسب البيانات، سُجلت حتى 7 أكتوبر من العام الجاري أربع إصابات، اثنتان في برلين وإصابة واحدة في كل من سكسونيا وراينلاند-بفالتس.

ووفقا لمعهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض، ينتقل فيروس غرب النيل بشكل أساسي بين الطيور البرية عن طريق البعوض، الذي يمكنه أيضا نقل العدوى إلى البشر والثدييات الأخرى.

ويُصاب نحو 20% من الأشخاص الذين يحملون الفيروس بحمى غرب النيل، وهي مرض مصحوب بالحمى وأعراض تشبه الإنفلونزا. ولا تتطور الإصابة إلى مرض شديد إلا لدى نحو شخص واحد من بين كل 100 مصاب.

وأشار معهد روبرت كوخ إلى أن حمى غرب النيل تشفى عادة دون مضاعفات، بينما تكون الآثار طويلة الأمد شائعة نسبيا لدى المرضى الذين يعانون حالات شديدة من المرض.