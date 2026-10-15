زيلينسكي: سنستأنف الضربات على مصافي التكرير الروسية

أعلن ‌الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، عزمه استئناف الضربات على مصافي التكرير ⁠الروسي، وذلك قبيل انطلاق قمة لقادة دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل تستمر على مدى يومين.

وصرح زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة ⁠فاينانشال تايمز البريطانية بأن أوكرانيا ‌ستستأنف ⁠ضرباتها على مصافي التكرير ⁠الروسية، قائلا "حظر هجمات المصافي ⁠انتهى، ⁠قضي الأمر"، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وأوضح زيلينسكي أن كييف أوقفت هجماتها على المصافي الروسية لمدة ثلاثة أيام استجابة لمطالب أمريكية، بينما واصلت موسكو قصف أوكرانيا خلال تلك الفترة.

ومن المتوقع انضمام الرئيس الأوكراني إلى القمة الأوروبية، غدا الجمعة، لتعزيز طلب بلاده الحصول على مزيد من الدعم الأوروبي بعد تكثيف الهجمات الروسية ضد أوكرانيا.

واتهم نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أمس، الجيش الأوكراني بمهاجمة مصفاتي نفط في منطقتي ريازان وساراتوف، بحسب وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس"، ورفض المسئولون الأوكرانيون تصريح نوفاك على الفور ووصفوه بأنه معلومات مضللة.

وقال دميترو ليتفين، مستشار الاتصالات للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، للموقع الإخباري "أوكراينسكا برافدا" (الحقيقة الأوكرانية) إن المصافي لم تتعرض للهجوم. وأضاف أنه كان هناك، مع ذلك، هجوم ناجح على مركز لمعالجة البيانات.

ميدانيا، قال ‌أولكسندر هانزا حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك عبر ⁠تطبيق تليجرام إن غارات جوية روسية أودت بحياة شخصين ‌في ⁠المنطقة الواقعة بجنوب شرق ⁠أوكرانيا في وقت مبكر ⁠اليوم.

بدورها، أفادت ‌وزارة الدفاع الروسية عبر منصة تليجرام بأنها ⁠قصفت ميناء إزمايل في منطقة أوديسا الأوكرانية المطلة على البحر الأسود، ‌كما ⁠قصفت سفينتي شحن كانتا في طريقهما ⁠إلى أوديسا.

وأضافت الوزارة أن هاتين ⁠السفينتين كانتا ⁠تستخدَمان لأغراض عسكرية.

في سياق متصل، اندلع حريق في سفينة تجارية بالمياه الرومانية قرب الحدود الأوكرانية، عقب وقوع انفجار.

وقال وزير الدفاع الروماني رادو ميروتسا لمحطة "ديجي 24" الرومانية، إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هجوم بطائرة بدون طيار "درون" قد تسبب في اندلاع الحريق، مضيفا أن أنظمة الدفاع الجوي الرومانية لم ترصد على شاشات الرادار أي "درون" متجهة نحو السفينة.

وتتجه السفينة حاليا إلى ميناء كونستانتسا الروماني على البحر الأسود، حيث من المقرر إجراء تحقيق لتحديد سبب الحريق.

وأفادت وسائل إعلام رومانية بأن طاقم السفينة "يارا جيه"، التي كانت تبحر دون حمولة وترفع علم جزر القمر، أرسل نداء استغاثة على بعد نحو 10 أميال بحرية (18.5 كيلومترا) جنوب شرق مدينة سولينا الساحلية، عند مصب نهر الدانوب.

وأكد ميروتسا أن أفراد الطاقم تمكنوا من إخماد الحريق بأنفسهم قبل وصول فرق الإنقاذ الرومانية. وقال إن أيا من البحارة الـ17، وهم سوريون وهنود وإيرانيون، لم يُصب بأذى.

وتزايدت هجمات طائرات "الدرونز" على السفن التجارية في البحر الأسود. وخلال الأيام الأخيرة، تضررت أيضا عدة سفن داخل المناطق الاقتصادية في البحر الأسود التابعة لبلغاريا المجاورة.

وتم رصد طائرات "درونز" مرارا في المجال الجوي الروماني منذ أن بدأت روسيا حربها ضد أوكرانيا المجاورة، وذلك خلال الهجمات الروسية على الموانئ الأوكرانية الواقعة على طول نهر الدانوب.